Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

В базе данных федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилось заявление о создании America Party (партии «Америка»). О планах создать такую партию сообщал американский бизнесмен Илон Маск.

В качестве кандидата указан сам Маск, казначея и хранителя записей — главный финансовый директор Tesla и уроженец Индии Вайбхав Танеджа. Бизнесмен подал несколько заявок, две из них на партию «Америка» (в названии первой в скобках значится AMEP, второй — TAP). Кроме того, он подал заявку на конгресс партии и на кандидатство.

Помимо того, в базе есть заявки на создание национального комитета партии «Америка», а также партий Х (так же называется соцсеть Маска) и DOGE (такое же название имеет департамент эффективности правительства — Department of Government Efficiency, в котором ранее работал Маск). Тем не менее в этих заявках не фигурируют данные ни Маска, ни Танеджи.

Накануне Маск заявил о создании новой политической партии в стране. Он сослался на результаты голосования, которое он запустил в День независимости на своей странице. За создание партии выступили 65,4% подписчиков, 34,6% — против.

До этого бизнесмен сообщал, что целью партии станет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Поводом для основания партии послужило принятие «прекрасного билля» президента США Дональда Трампа. Бизнесмен назвал эту инициативу путём в «долговое рабство». По его словам, так госдолг США увеличится на рекордные $5 триллионов.

Вот мои размышления и замечания на этот счёт:

1. По-видимому, уже небольшое прибывание Илона Маска руководителем DOGE (Department of Government Efficiency, в котором ранее работал Маск), инициировало в нём продолжение этой деятельности не в форме государственного служащего, а в форме политика. Маск планирует тупо перенести структуру и бюрократию DOGE на свою будущую партию. На это воровство Трамп конечно может отреагировать своими государственными ограничениями. Тем более, Маск резко бросил ответственное дело, которое было поручено ему Трампом.

2. Маск как авантюрный манипулятор и игрок начнёт манипулировать на страхах американских обывателей за свои кошельки и за экономическое выживание США в условиях долгового рабства. Нужно помнить, что феномен долгового рабства был внедрён во всем мире благодаря главному автору - гегемону (США).

Проблемы США на этот счёт — это сложная запутанная система с перекладыванием долгов с одного на другое. Эта мировая афера до определённого времени хорошо работала. Увы! Мировые экономические условия после начала международного экономического буллинга в отношении России со стороны США, а также реакции России на этот буллинг, привели к качественной трансформации всех экономических мировых трендов. И это всё оказалось не в пользу США и коллективного Запада. Маск это ощутил.

Более того, Маск ощутил слабость положения Трампа в связи с решением этой экономической проблемы. Маск решил поучаствовать и получить свои дивиденды как стервятник в условиях агонизирующей экономической гегемонии США в мире.

3. У Маска идут сбои с авантюрными и громкими проектами, связанными с электромобилизацией планеты. Оказывается, мир ещё долго будет хавать нефтересурсы и энергию с продуктами на основе нефти. Это факт! Все экономические симулякры и зарисовки Трампа о развитии США и мира развалились. Его проекты с собственной криптовалютой, как проекта спасения и временного переноса агонии своей экономической системы, также не пошли.

Маск видит, что Трамп будет усиливать экспансионистскую экономическую агрессию (пошлины и др.) и военно-политическую агрессию на развивающиеся страны мира. Агрессия субъекта — это часто признак агонии субъекта, это защитная реакция для выживания системы. Сущность происходящего с США именно в этом.

4. Маск как мировой авантюрист начнёт конкурировать с другим мировым авантюристом Трампом.

Таким образом мир войдет в фазу конкуренции этих двух агонизирующих авантюристов, которых будет объединять агонизирующий феномен гегемонии США. Маск и Трамп будут двумя сторонами одной и той же медали. И либеральная демократическая общественность США, если она существует, должна это глубоко понимать. И мир должен понимать это, не соблазняясь на проекты этих двух авантюристов.



