 

Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов автору лучшей разработки по удалению CO2 из атмосферы

Сентиллиардер Илон Маск пообещал в своём Твиттере, где у него 42,7 млн подписчиков, 100 млн долларов тому, кто предложит лучшую технологию по удалению углекислого газа из атмосферы. 
Это сообщение появилось сразу вслед за тем, как новоизбранный президент США Байден вернул страну в Парижское соглашение по борьбе с изменением климата и сделал его приоритетом своей администрации. Предположительно, мир должен отказаться от углеводородного топлива и перейти на возобновляемые источники энергии. С этой целью, например, компания Маска "Тесла" разрабатывает солнечные панели, которые должны заменить обычную крышу. 
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APN.ru