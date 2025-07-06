Маск объявил о создании новой партии

Предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил, что создал в США новую политическую партию - "Партию Америки".

"С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите (...) Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", - написал он в соцсети Х, имея в виду опрос, который провёл в этой соцсети, чтобы выяснить, хотят ли американцы появления новой партии.

Маск отметил, что появление партии обусловлено тем, что сегодня Соединённые Штаты живут в условиях "банкротства (...) в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

Один из пользователей спросил у Маска, что повлияло на его мнение об американском лидере. «Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в два триллиона долларов до 2,5 триллиона долларов», — ответил тот. Однако Маск ещё в 2022-м году рассуждал, что США необходима третья партия, и говорил, что ему не подходят ни республиканцы, ни демократы.



Пока нет ясности в том, была ли партия официально зарегистрирована американскими избирательными органами, кто ее возглавит и какую форму она примет.



