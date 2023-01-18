 

Из Фонда национального благосостояния потрачено 2,4 триллиона рублей

 

Из российского Фонда национального благосостояния потратили 2,4 триллиона рублей на финансирование дефицита бюджета; в целом ФНБ в декабре сократился почти на 1 триллион, до 10,4 триллиона рублей, или 7,8% ВВП.

Расходы российского бюджета за год выросли на 26%, причем пик пришёлся на декабрь 2022 года, когда было потрачено 6,9 триллиона рублей (это примерно 22% годовых трат). Таким образом, общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили 27,77 триллиона рублей, расходы — 31,11 триллиона, а дефицит — 3,35 триллиона. По сравнению с 2021 годом, по данным Минфина, доходы увеличились примерно на 10%, а расходы — на 25,6%.


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