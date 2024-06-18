В РФ резко выросли расходы на выплаты по госдолгу; 23 субъекта РФ почти наполовину зависят от поддержки центра

В первом квартале 2024 года расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Резкий рост до 519 миллиардов рублей стал рекордным за всю историю статистики, которая публикуется с 2013 года. Второе и третье места занимают 2021-й и 2022 годы, где расходы повышались на 39 и 42 процента соответственно.

Доля расходов на госдолг в общем объеме бюджетных трат также растёт — с 4,7 до 5,6%. На размер выплат влияет и значительное ослабление рубля за последний год, т.к. погашение валютных обязательств теперь обходится дороже, чем раньше. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что даже официальные прогнозы дают удвоение доли госдолга в бюджетных тратах в перспективе трех лет.

В текущем году Минфин планирует направить на обслуживание госдолга 2,4 триллиона рублей, что больше, к примеру, чем все расходы на здравоохранение (1,6 триллиона рублей). На начало июня внутренний долг достигал 21,4 триллиона рублей, а внешний — 52,5 миллиарда долларов. В совокупности это превышает 26 триллионов рублей.

Ряд российских регионов по-прежнему сильно зависят от финансовой поддержки из федерального бюджета. Счётная палата отмечает, что в прошлом году доходы в 23 российских субъектах более чем на 40 процентов были сформированы за счет дотаций из бюджетной системы РФ. Изменилась структура межбюджетных трансфертов. Если в 2022-м году доля дотаций составляла 28,7%, то к концу 2023-го она достигла уровня в 39,5%. При этом наибольший удельный вес (40%) пришёлся на предоставление различных субсидий российским регионам.