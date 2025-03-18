 

В РФ расходы по госдолгу выросли более чем на треть

 

Использование Минфином РФ заимствований с плавающими ставками несет в себе риски для бюджета, потому что любое изменение условий ставит под угрозу финансирование ключевых инфраструктурных проектов, предупреждают эксперты Счётной палаты. 

Под такими опасными изменениями аудиторы подразумевают рост ключевой ставки, ускорение инфляции, ухудшение макроэкономической ситуации, в том числе из-за внешних рисков. Все эти обстоятельства приведут к существенному увеличению расходов на обслуживание госдолга.

В 2024 году расходы по этой статье достигли 2,33 триллиона рублей, что более чем на треть выше, чем годом ранее. В общем объёме расходов их доля составила 5,8 процента.

Главная опасность такой структуры долга заключается в неопределенности размеров выплат. Если что-то пойдет не по плану, то они могут быстро возрасти. В Минфине признали, что ситуация с госдолгом нестабильна.


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APN.ru