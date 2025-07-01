 

Состояние богатейших россиян выросло почти на 25 млрд долларов, зарплаты курьеров в Москве выросли на 46%

 

В первом полугодии 2025 года состояние богатейших дельцов России увеличилось на 24,6 миллиарда долларовСтоимость активов президента «Норникеля» Владимира Потанина выросла на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда. Следом идет акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов, доход которого 3,17 миллиарда долларов, а состояние на конец июня — 16,4 миллиарда. Потанин также остался богатейшим бизнесменом России. Второе место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (26,7 миллиарда долларов), а третье — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (24,7 миллиарда). Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин на четвертом месте (24,1 млрд), а пятым с результатом 23,7 миллиарда долларов идёт совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

Для сравнения: с начала 2025 года ЕС передал Киеву 1,9 млрд евро из доходов от "замороженных" активов России.

 

Исследовательский центр портала SuperJob.ru выяснил, что зарплаты курьеров в Москве в июне выросли до 135 тысяч рублей, что на 46% больше, чем в июне 2024 года. "Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 26% выше, чем у специалистов без высшего образования", - отмечается в комментариях к исследованию.



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