 

Китайское исследование показало, что у детей, проводящих время за экраном, ниже IQ

Китайские учёные, используя европейские данные, пришли к выводу, что дети, которые проводят время за экраном электронных устройств, имеют более низкий коэффициент интеллекта, и у них меньше объём мозга, чем у детей, которые физически активны. И эти нарушения, заложенные в детстве, имеют пожизненный эффект.
Российские подростки 11-15 лет проводят в смартфонах в среднем 2 часа 40 минут учебного времени в день, подростки 16-18 лет - 2 часа 15 минут учебного времени, и даже дети 6-10 лет проводят в смартфонах 60-80 минут учебного времени в день (данные на осень 2024 года). Если же оценивать всё время, не только учебное, в среднем в сутки российские подростки 12–17 лет сидят в интернете 380 минут (больше шести часов в день).
 
Учёные Массачусетского технологического института показали, что использование искусственного интеллекта ослабляет когнитивные способности человека, и этот эффект сохраняется даже после прекращения использования. 
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