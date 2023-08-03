Китай ограничит детям и подросткам время использования смартфонов

В Китае власти будут следить за тем, чтобы подростки 16-18 лет проводили в смартфоне не более двух часов в день, до шестнадцати лет -- не более одного часа; с десяти вечера до шести утра им будет вообще запрещено пользоваться смартфонами. Детям до восьми лет дадут на пользование смартфонами в день не более восьми минут. Чтобы выполнить эти намерения, предполагается использовать специальные программы для электронных устройств, а также ряд популярных сайтов в Китае обязаны накладывать ограничения на подростков, вводя для них специальный "подростковый режим".

Ожидается, что заинтересованные лица (выгодополучатели) постараются обходить это законодательство; старания регулировать проводимое в сети время в Китае предпринимались и ранее, но поскольку близорукость и интернет-зависимость среди молодых людей продолжают расти, они становятся всё более актуальными.







