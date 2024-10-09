Популярная у российских детей онлайн-игра оказалась "педофильским раем"

Исследователи попытались создать аккаунты, используя имена известных растлителей малолетних и преступников. В частности, они попытались создать учётную запись под именем Эрла Брайана Брэдли - педофила, осужденного за растление 103 детей, - но узнали, что это имя пользователя уже занято, как и множество вариаций, включая earlbrianbradley69.
Исследователи заявили, что им легко удалось отследить игры и группы, торгующие детской порнографией и предлагающие сексуальные услуги, также они опубликовали скрины не соответствующих детскому возрасту кадров и реплик из игры. В исследовании упоминается несколько случаев, когда педофилы использовали "Роблокс" для ухаживания за жертвами. В 2018 году в Уэльсе был арестован 29-летний мужчина за то, что он "ухаживал" за 150 детьми с помощью игры. В Нью-Джерси было предъявлено обвинение мужчине после того, как он похитил 11-летнюю девочку, с которой познакомился во время игры.
В то же время в 2023 году "Роблокс" самостоятельно сообщил в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей о более чем 13 000 случаях эксплуатации детей.