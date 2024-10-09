 

Популярная у российских детей онлайн-игра оказалась "педофильским раем"

Российские дети проводят в смартфонах в среднем два часа учебного времени, причём 50 минут учебного времени они играют в "Роблокс" (Roblox).
Эта игра популярна и у детей в других странах. Однако, согласно расследованию "Гинденбург Рисёрч", она представляет собой выгодное пространство для педофилов. В "Роблоксе" нет возрастных ограничений при регистрации, 21% его пользователей младше девяти лет (в том числе в РФ в него тоже играют ученики начальной школы). 

Исследователи попытались создать аккаунты, используя имена известных растлителей малолетних и преступников. В частности, они попытались создать учётную запись под именем Эрла Брайана Брэдли - педофила, осужденного за растление 103 детей, - но узнали, что это имя пользователя уже занято, как и множество вариаций, включая earlbrianbradley69. 

Исследователи заявили, что им легко удалось отследить игры и группы, торгующие детской порнографией и предлагающие сексуальные услуги, также они опубликовали скрины не соответствующих детскому возрасту кадров и реплик из игры. В исследовании упоминается несколько случаев, когда педофилы использовали "Роблокс" для ухаживания за жертвами. В 2018 году в Уэльсе был арестован 29-летний мужчина за то, что он "ухаживал" за 150 детьми с помощью игры. В Нью-Джерси было предъявлено обвинение мужчине после того, как он похитил 11-летнюю девочку, с которой познакомился во время игры.

В то же время в 2023 году "Роблокс" самостоятельно сообщил в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей о более чем 13 000 случаях эксплуатации детей. 

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