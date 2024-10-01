Российские дети проводят в телефонах 2 часа учебного времени; распространилось шпионское ПО, маскирующееся под медицинские файлы

Аналитики компании «Где мои дети» решили выяснить, сколько времени российские школьники проводят в смартфоне в учебное время.

Исследование было проведено на основе изучения поведения 70 тысяч детей, чьи родители активировали функцию родительского контроля. Согласно полученным данным, в среднем дети проводят в мобильных телефонах два часа учебного времени.

Больше всего учебного времени зависают в телефонах подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет — в среднем 2 часа 40 минут. В их топе приложений игры, мессенджеры и видеосервисы. Подростки в возрасте от 16 до 18 лет пользуются смартфонами не только для развлечений, но и для учёбы, но и у них "лидирует развлекательный контент: в топ-3 приложений мы наблюдаем Youtube, TikTok и Telegram. В среднем за гаджетами подростки этой возрастной категории проводят 2 часа 15 минут учебного времени".

Даже дети в возрасте от 6 до 10 лет в среднем проводят в телефонах 1 час 8 минут учебного времени, причём в среднем 50 минут учебного времени они играют в Roblox.