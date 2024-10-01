 

Российские дети проводят в телефонах 2 часа учебного времени; распространилось шпионское ПО, маскирующееся под медицинские файлы

 

Аналитики компании «Где мои дети» решили выяснить, сколько времени российские школьники проводят в смартфоне в учебное время. 

Исследование было проведено на основе изучения поведения 70 тысяч детей, чьи родители активировали функцию родительского контроля. Согласно полученным данным, в среднем дети проводят в мобильных телефонах два часа учебного времени.

Больше всего учебного времени зависают в телефонах подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет — в среднем 2 часа 40 минут. В их топе приложений игры, мессенджеры и видеосервисы. Подростки в возрасте от 16 до 18 лет пользуются смартфонами не только для развлечений, но и для учёбы, но и у них "лидирует развлекательный контент: в топ-3 приложений мы наблюдаем Youtube, TikTok и Telegram. В среднем за гаджетами подростки этой возрастной категории проводят 2 часа 15 минут учебного времени". 

Даже дети в возрасте от 6 до 10 лет в среднем проводят в телефонах 1 час 8 минут учебного времени, причём в среднем 50 минут учебного времени они играют в Roblox. 

 

В России распространилась фишинговая схема, в которой шпионское ПО маскируется под медицинские файлы или документы от силовых структур, сообщили ТАСС в компании Bi.Zone. В случае с медицинскими документами неосторожному пользователю на устройство загружается отвлекающий документ - выписка из амбулаторной карты пациента, и скрыто устанавливался загрузчик, а затем - агент фреймворка Havoc, что дает доступ к скомпрометированной системе, хакеры с его помощью могут удаленно выполнять команды и выгружать данные.

"В другой кампании преступники рассылали фишинговые письма от лица одной из силовых структур. Пользователя уведомляли о том, что он якобы подозревается в совершении серьезного преступления, и просили предоставить документы, список которых предлагали скачать по ссылке в теле письма", - добавили в Bi.Zone. Переход по ссылке также чреват установкой загрузчика и следом - агента".


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