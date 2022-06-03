За пять лет число "меняющих пол" людей в Британии выросло на 75%

За пять лет, с 2016 года по 2021, число людей, страдающих от "гендерной дисфории" и желающих "изменить пол" в Британии выросло с 6371 до 11085, то есть на 75%.

12 гендерных клиник в системе здравоохранения Британии бесплатно "лечат" этих людей, назначая им гормональную терапию.

По правительственным оценкам, в Британии от 200 000 до 500 000 "трансгендерных людей".

https://www.dailymail.co.uk/health/article-10881403/Number-trans-people-receiving-NHS-treatment-rises-75-five-years-amid-national-HRT-shortage.html

