Число курильщиков снижается среди мужчин, но не женщин

Согласно данным опроса "Левада-центра", число курящих людей в России с 2004 года снизилось не очень значительно: с 38% до 33%. Однако значительно более заметны изменения в возрастной категории 18-24 года, здесь число курильщиков уменьшилось с 47% до 31%. Также в целом более склонны отказываться от курения мужчины: число курящих мужчин в целом с 2004 года уменьшилось на 13% -- с 63 до 50. А вот число курящих женщин колеблется, без существенных изменений, в пределах 17-19%; если сравнивать 2017 и 2020 годы, оно даже выросло на 3%.

Не претерпело существенных изменений число курильщиков в возрастных категориях старше сорока лет. В категории 40-54 года оно колеблется в районе 40%, в категории старше 55 лет -- в районе 20-23%.







