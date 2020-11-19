 

Число курильщиков снижается среди мужчин, но не женщин

Согласно данным опроса "Левада-центра", число курящих людей в России с 2004 года снизилось не очень значительно: с 38% до 33%. Однако значительно более заметны изменения в возрастной категории 18-24 года, здесь число курильщиков уменьшилось с 47% до 31%. Также в целом более склонны отказываться от курения мужчины: число курящих мужчин в целом с 2004 года уменьшилось на 13% -- с 63 до 50. А вот число курящих женщин колеблется, без существенных изменений, в пределах 17-19%; если сравнивать 2017 и 2020 годы, оно даже выросло на 3%.
Не претерпело существенных изменений число курильщиков в возрастных категориях старше сорока лет. В категории 40-54 года оно колеблется в районе 40%, в категории старше 55 лет -- в районе 20-23%. 
 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 73% россиян хотели бы ограничить приток мигрантов
» Чем ближе вакцина, тем меньше американцы желают вакцинироваться
» 82% россиян не хотят переезжать в другую страну
» Актер Михаил Боярский стал лидером движения за права никотинодышащего меньшинства
» Ипотеки больше не будет?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Неторопливый финал?

Неторопливый финал?

Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В России создали современный рентгеновский комплекс значительно дешевле зарубежных аналогов

  • 21:35
  • 0

Первое большое рандомизированное контролируемое исследование показало: маски эффективны в 0,3% случаев

  • 20:58
  • 82

Экономист из РАНХиГС рассказал, почему нельзя закрывать торговлю и общепит

  • 20:05
  • 111

Лишь 3% россиян идут со своими трудностями к психологу или к священнику

  • 19:34
  • 123

Число курильщиков снижается среди мужчин, но не женщин

  • 19:21
  • 127
Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru