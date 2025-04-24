ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской и Запорожской областях погибшие и раненые

Женщина погибла
в результате удара украинского дрона по частному дому в селе Мокрая Орловка Белгородской области. В этом же селе ранена
ещё одна женщина, повреждены пять частных домов. Мирный житель ранен
в селе Пристень. Также дроны атаковали ещё восемь населённых пунктов Белгородской области, повреждены частные дома и транспорт. Беспилотники ВСУ атаковали деревянный храм Новый Иерусалим на Белгородчине, храм полностью сгорел
.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области, по предварительным данным, есть погибший
и раненые.
Умер
военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» Никита Максимович Гольдин. Он был тяжело ранен 24 марта в результате атаки ВСУ на машину журналистов в ЛНР, тогда погибли три сотрудника СМИ.
Дрон ВСУ пролетел тысячу километров и сбросил авиабомбу
ФАБ-100 на российское предприятие в Елабуге (Татарстан). Однако к счастью стокилограммовая бомба не взорвалась.