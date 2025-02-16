 

Погибшая и раненые в Белгородской и Курской областях; глава Евродипломатии заявила, что население РФ не гибнет

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа погибла женщина, ещё одна ранена. В самом Двулучном при нападении дрона на автомобиль ранен мужчина, в Уразове сгорели три автомобиля. Также дроны атаковали белгородский Грайворон - загорелся грузовой автомобиль, повреждены частные дома, перебит газопровод.
В курском Кореневе при атаке украинских беспилотников ранен 67-летний мирный житель, повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, в нескольких домах выбиты стекла.
Мирная жительница 1955 г.р. ранена при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области. 
В результате удара украинцев по центру Горловки, ДНР, повреждены дома, газопровод и теплотрасса.
 
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на Мюнхенской конференции заявила, что гражданское население России не гибнет в войне с Украиной. Между тем только за 2024 год от действий Вооруженных сил Украины пострадало не менее 5,5 тыс. мирных российских граждан, более 800 человек погибли, в том числе 51 ребёнок.
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