В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа погибла
женщина, ещё одна ранена. В самом Двулучном при нападении дрона на автомобиль ранен
мужчина, в Уразове сгорели три автомобиля. Также дроны атаковали белгородский Грайворон
- загорелся грузовой автомобиль, повреждены частные дома, перебит газопровод.
В курском Кореневе при атаке украинских беспилотников ранен
67-летний мирный житель, повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, в нескольких домах выбиты стекла.
Мирная жительница 1955 г.р. ранена
при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области.
В результате удара украинцев по центру Горловки, ДНР, повреждены
дома, газопровод и теплотрасса.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на Мюнхенской конференции заявила
, что гражданское население России не гибнет в войне с Украиной. Между тем только за 2024 год от действий Вооруженных сил Украины пострадало не менее 5,5 тыс. мирных российских граждан, более 800 человек погибли, в том числе 51 ребёнок.