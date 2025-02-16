за 2024 год от действий Вооруженных сил Украины пострадало не менее 5,5 тыс. мирных российских граждан, более 800 человек погибли, в том числе 51 ребёнок.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на Мюнхенской конференции заявила , что гражданское население России не гибнет в войне с Украиной. Между тем только