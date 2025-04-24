В Киргизии ещё одного русского арестовали за "наёмничество", в Иванове мигранты изнасиловали девушку, в Подмосковье мигрант плюнул в лицо девочке

В Киргизии, которая является союзником РФ по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) арестовали за "наёмничество"
учёного-африканиста Виктора Васильева.
В Иванове несколько мужчин семь часов насиловали
женщину. По данным
телеграм-канала "Многонационал", это мигранты.
В Подмосковье мигрант-торговец из Средней Азии плюнул в лицо
11-летней девочке. С ним "провели беседу".
В Твери некие кавказцы приставали к девушкам и, когда те отказались знакомиться, избили
их и порвали на них одежду.
Сокращение числа мигрантов не отвечает интересам России, заявил
министр иностранных дел Сергей Лавров в Узбекистане. Ранее Лавров удивился
, что возле вечного огня в Самарканде есть надпись на английском языке, но нет на русском.