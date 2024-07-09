В Ногинске мигрант обманул многодетную мать, в Оренбурге мигрант приставал к девочке и встретил отпор

В Ногинске мигрант обманом завладел квартирой
многодетной матери, за которой он будто бы ухаживал. Сделка будет расторгнута, поскольку женщина не имела бы права ухудшить условия жизни детей.
В Оренбурге подростки побили мигранта, пристававшего к девочке
на реке (по словам очевидцев, он стянул с неё купальник), и его сына, который снимал это на видео.
В Нижнем Тагиле на видео
попали перипетии выселения мигрантов Аббасовых (их дети, по наущению матери, избили девочку-сироту) из съёмной квартиры, на которой за период их проживания накопилось множество долгов. Присутствуют грязные оскорбления и стремление обнажиться перед камерой. Дело об избиении пришлось забрать в центральный аппарат СК, поскольку на месте оно застопорилось.