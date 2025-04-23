 

В Киргизии "за вербовку наёмников" задержана сотрудница Русского дома

 

В Киргизии задержана сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина, ее подозревают в вербовке наёмников для участия в боевых действиях на Украине; УК Киргизии предусматривает за наёмничество до 15 лет лишения свободы. Вместе с Секериной задержан Сергей Лапушкин, который ранее работал в пресс-службе мэрии Оша. Секерина является гражданкой Киргизии.


Ранее после встречи посла Киргизии в России Кубанычбека Боконтаева с начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым киргизам и другим иностранным мигрантам-нелегалам был продлён до 10 сентября срок, когда они могут легализоваться в РФ (он должен был истечь 30 апреля).

А ещё несколькими днями ранее МИД Киргизии объявил о выдвижении РФ "ультиматумов" из-за задержания киргизских мигрантов в московкой бане, доступ в которую был открыт только киргизам. «Хорошо, что дело получило широкий резонанс. Это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов. Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», - сказал министр Жээнбек Кулубаев.

Киргизия является союзником РФ по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), с 1 января 2025 года началось председательство Киргизии в ОДКБ.

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APN.ru