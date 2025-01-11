 

Уроженец Киргизии с российским паспортом вернулся со СВО и был задержан по требованию Киргизии "за наёмничество"

Член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов рассказывает об уроженце Киргизии, который воевал на СВО, чуть было не выдворен в Киргизию (где его ждала тюрьма "за наёмничество"), благодаря огласке получил российский паспорт, вновь ушёл воевать на СВО, а по возвращении был арестован в России "за наёмничество" - по требованию Киргизии. "Конечно, сейчас будем обращаться к руководству МВД, - подчёркивает Кабанов. - Но ведь это ужасный и откровенно позорный пример того, как наше государство относится к реальным защитникам России из числа бывших иностранных граждан".
Также Киргизия является членом ОДКБ, то есть теоретически - военным союзником России. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал о приоритете мигрантов для Сбера
» Киргизия отказалась размещать на своей территории российскую биолабораторию
» Кирилл Кабанов о возможном давлении на задержанного в Белоруссии Владислава Баумгартнера: мы можем вскоре услышать его признательные показания обо всех и обо всем
» Киргизия не хочет более иметь американских военных на своей территории
» Лавров заступился за Киргизию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

С чего начинается Сирия

С чего начинается Сирия

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Уроженец Киргизии с российским паспортом вернулся со СВО и был задержан по требованию Киргизии "за наёмничество"

  • 20:01
  • 164

Ущерб об мошенничества в "Роснано" превысил 200 млрд рублей

  • 18:30
  • 190

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Тамбовской областях

  • 17:48
  • 200

С 20 января авиакомпании будут обязаны сажать детей рядом с родителями

  • 10:47
  • 253

Искусственный интеллект подделал шахматные файлы и "выиграл" в шахматы

  • 18:25
  • 338

В 36 странах, в том числе развитых, люди считают разрыв между богатыми и бедными главнейшим неравенством

  • 17:15
  • 348
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru