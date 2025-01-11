Уроженец Киргизии с российским паспортом вернулся со СВО и был задержан по требованию Киргизии "за наёмничество"

Мой мир

Член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов рассказывает об уроженце Киргизии, который воевал на СВО, чуть было не выдворен в Киргизию (где его ждала тюрьма "за наёмничество"), благодаря огласке получил российский паспорт, вновь ушёл воевать на СВО, а по возвращении был арестован в России "за наёмничество" - по требованию Киргизии. "Конечно, сейчас будем обращаться к руководству МВД, - подчёркивает Кабанов. - Но ведь это ужасный и откровенно позорный пример того, как наше государство относится к реальным защитникам России из числа бывших иностранных граждан".

Также Киргизия является членом ОДКБ, то есть теоретически - военным союзником России.







