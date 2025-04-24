 

Генерала Попова лишили звания генерал-майора и приговорили к 5 годам заключения

 

Тамбовский гарнизонный военный суд признал бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала-майора Ивана Попова виновным в особо крупном хищении. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. рублей. Попов также лишен воинского звания генерал-майора.

Второму фигуранту дела - предпринимателю Сергею Моисееву - суд назначил четыре года колонии со штрафом 600 тысяч рублей. 

По версии следствия, Попов вместе с предпринимателем Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области. Цоков погиб в ходе СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено.

Администрация Запорожской области не признала себя потерпевшей стороной в деле Попова, власти Запорожья считают, что "действиями генерал-майора Попова никакого ущерба не было причинено. Наоборот, он помог защитить территорию Запорожья от украинских боевиков".

В направлении в зону СВО Попову отказано, несмотря на то, что ранее циркулировали слухи, будто Минобороны это одобряет.

 


 


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APN.ru