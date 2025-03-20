 

Суд отказался признать нарушения и вернуть дело генерала Ивана Попова в прокуратуру

 
Тамбовский гарнизонный военный суд отказался вернуть в прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

По мнению подсудимого, дело не может рассматриваться в суде, так как в нем не указаны ни обстоятельства совершённого преступления, ни существо самого обвинения, оно не содержит ссылки на заключение эксперта, наличие которого является обязательным для установления обстоятельств дела. 

Кроме того, в деле не указаны лица, которым принадлежали якобы похищенные металлоконструкции, или лица, которым был причинен ущерб. Тем самым, считает Попов, отсутствие указанных сведений исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку неконкретизированность и противоречивость предъявленного обвинения ущемляют гарантированное право обвиняемого знать, в чём он конкретно обвиняется.

Ранее власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по делу Попова.
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APN.ru