607 мигрантов назначены к депортации из РФ с начала года; уроженец Азербайджана убил русскую жену и ушёл на СВО

Во Владивостоке Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор мигранту из Средней Азии, находящемуся на Камчатке, по делу о публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Ему

назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима.