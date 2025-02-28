607 мигрантов назначены к депортации из РФ с начала года; уроженец Азербайджана убил русскую жену и ушёл на СВО

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607 иностранцев назначены в РФ к депортации с начала года.
Во Владивостоке Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор мигранту из Средней Азии, находящемуся на Камчатке, по делу о публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима.
Ранее в феврале уроженца Киргизии приговорили к трём годам за оправдание террористов, захвативших "Крокус-Сити-Холл". Он хвалил террористов на русском языке, но в суде ему понадобился переводчик на киргизский.
Сотрудники УФСБ России по Калужской области пресекли деятельность представителей этнической преступной группировки, которая вымогала деньги у жителей региона. 
В Рязанской области разоблачили крупную банду наркоторговцев из Средней Азии.
Убивший свою бывшую жену Екатерину уроженец Азербайджана Санан Гусейнов отправился на СВО и там, по информации телеграм-канала "Многонационал", дезертировал. 
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