 

Нападения мигрантов на девочек в Татарстане и Туве, жестокое избиение в Сочи, убийство в Петербурге

В Казани задержали 53-летнего мигранта, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу.
Суд в Кызыле приговорил к девяти годам колонии строгого режима 22-летнего иностранца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
В Сочи 46-летний Рашид Мурад-Оглы регулярно избивал свою сожительницу Ксению, а когда она захотела закончить эти отношения - преследовал, угрожал, обещал облить кислотой и сделать инвалидом. Ксения, по словам ее подруги, написала несколько заявлений в полицию. Но это не помогло. Рашид проник в квартиру, где ночевала женщина и ее 11-летний сын. "Он жестоко истерзал Ксению гаечным ключом, сломал ребра, руку, челюсть. А правый глаз пострадавшей Рашид превратил в кровавое месиво, врачам пришлось его вырезать".
Рашид иногда представлялся "Николаем", и "Комсомольская правда" называет его Николаем. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В Петербурге мигрант из Узбекистана убил сожительницу, засунул в чемодан и уехал из России.
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