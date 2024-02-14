Два мигранта получили срок за финансирование терроризма в РФ, в Челябинске мигрант стрелял в ветерана СВО

«Поскольку невозможно измерить временной период от которого мы будем отталкиваться. Политика государства строится на том, что народы, проживающие внутри Российской Федерации – не делятся на коренные и не коренные. Мы в равной степени поддерживаем языки народов с различным этногенезом. А коренным народам, в силу их малочисленности, мы, безусловно, уделяем особое внимание».