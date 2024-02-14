 

Два мигранта получили срок за финансирование терроризма в РФ, в Челябинске мигрант стрелял в ветерана СВО

В Красноярске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной лет колонии строгого режима двух граждан Таджикистана за финансирование терроризма.
В Челябинске мигрант, работающий на тракторе, попытался застрелить из ружья ветерана СВО. По данным телеграм-канала "Многонационал", в полиции посчитали это хулиганством. По словам местных жителей, этот человек ранее уже нападал на них и пробил одному из мужчин голову, но дело не возбудили. Также он "терроризирует три улицы уже несколько лет: что-то не понравилось, он вылил две машины ассенизаторские в огород к ветерану войны". 
В Тюмени адвокат азербайджанских подростков, обвиняемых в избиении прохожих, пообещал судье, что он будет гореть в адском огне.
В Самарской области мигранты по патенту не смогут работать в сфере общественного транспорта, такси, а также сфере образования, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Телеграм-канал "Многонационал" публикует ответ представительницы ФАДН на вопрос о том, почему в РФ есть список "коренных малочисленных народов", а списка просто коренных народов -- нет.
«Поскольку невозможно измерить временной период от которого мы будем отталкиваться. Политика государства строится на том, что народы, проживающие внутри Российской Федерации – не делятся на коренные и не коренные. Мы в равной степени поддерживаем языки народов с различным этногенезом. А коренным народам, в силу их малочисленности, мы, безусловно, уделяем особое внимание».


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