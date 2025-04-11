 

Разработчик Чата GPT сократил тестирование новых ИИ на безопасность до нескольких дней; Путин пользуется ИИ от Сбера

 

Разработчик Чата GPT OpenAI сократил сроки тестирования безопасности собственных моделей искусственного интеллекта и объёмы ресурсов, выделяемых на эти цели. На проведение оценок последних LLM-моделей на предмет рисков и производительности выделено менее недели, тогда как ранее на это тратилось до полугода. "Мы проводили более тщательное тестирование безопасности, когда технология была менее важной", - говорит один из источников, задействованный в тестировании ИИ-модели o3 OpenAI. Сообщается, что гонка обусловлена "конкурентным давлением". 

 

Президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, активно пользуется искусственным интеллектом Гига-Чат от Сбера. Путин планирует внедрять ИИ "в системы здравоохранения, образования, экономики и управления страной".



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APN.ru