Выходит книга "Сверхновые русские"

Ещё пару месяцев назад мне пришлось бы представлять Юрия более подробно, но теперь он известен не только предпринимательскому сообществу. Напомню, Юрия, вложившего миллиарды собственных средств в развитие Йошкар-Олы, построившего крутой университет и гимназию – обвиняют в том, что он украл у государства 20 млн рублей при покупке на открытых торгах участка земли для айтишной деревни. То есть для того, чтобы потратить еще больше собственных средств. В защиту Ускова уже выступили многие влиятельные общественники, политики и даже чиновники. Выяснилось, что за наездом в стиле нулевых, стоят девелоперы, которым Усков помешал застраивать парковые зоны города. Надеюсь, это гнилое дело в скором времени развалится, а причастные к нему граждане поменяются с Усковым местами в зале суда.

Работа над книгой длилась два года, а с самим же Юрием мы знакомы уже лет семь. Идея «Сверхновых» родилась как естественное продолжение наших с ним разговоров на возвышенные темы. Опознав друг в друге единомышленников, мы в какой-то момент решили, что содержание этих разговоров может стать важным и полезным для более широкой аудитории.