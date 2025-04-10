 

Выходит книга "Сверхновые русские"

Журналист Дмитрий Соколов-Митрич рассказал, что выходит из печати его книга "Сверхновые русские", родившаяся из разговоров с Юрием Усковым.
Ещё пару месяцев назад мне пришлось бы представлять Юрия более подробно, но теперь он известен не только предпринимательскому сообществу. Напомню, Юрия, вложившего миллиарды собственных средств в развитие Йошкар-Олы, построившего крутой университет и гимназию – обвиняют в том, что он украл у государства 20 млн рублей при покупке на открытых торгах участка земли для айтишной деревни. То есть для того, чтобы потратить еще больше собственных средств. В защиту Ускова уже выступили многие влиятельные общественники, политики и даже чиновники. Выяснилось, что за наездом в стиле нулевых, стоят девелоперы, которым Усков помешал застраивать парковые зоны города. Надеюсь, это гнилое дело в скором времени развалится, а причастные к нему граждане поменяются с Усковым местами в зале суда.
Работа над книгой длилась два года, а с самим же Юрием мы знакомы уже лет семь. Идея «Сверхновых» родилась как естественное продолжение наших с ним разговоров на возвышенные темы. Опознав друг в друге единомышленников, мы в какой-то момент решили, что содержание этих разговоров может стать важным и полезным для более широкой аудитории.
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