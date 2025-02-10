В Йошкар-Оле задержан русский предприниматель Юрий Усков

Юрий Усков основатель крупной it-компании iSpring
, которая занимается разработкой программных решений и подготовкой айтишников, задержан в Йошкар-Оле. Ему вменяется в вину, что 2013 году он купил землю в деревне по заниженной цене. На этой земле сейчас стоит посёлок для сотрудников iSpring.
iSpring — крупнейший налогоплательщик в Мари Эл. Юрий Усков - русский патриот и меценат
, с самого начала войны оказавший помощь фронту на десятки миллионов рублей. Его сын воюет. Брат Юрия Ускова Владимир
- создатель глушилок от дронов РЭБ "Покров 6-10".
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Роман Юнеман:
Все, кто знает Ускова, сейчас в шоке — у него репутация кристально чистого предпринимателя. Я сам хорошо знаю Юрия — это абсолютно идейный верующий человек, патриот. Здесь же дело с явным душком.
И какой же абсурд. По официальной версии получается, что 12 лет властям было плевать, что некие участки приобретены дешевле рынка, а сейчас вдруг об этом эпизоде вспомнили и решили завести уголовное дело.
Ещё смешнее сумма ущерба, которую предъявляют силовики — 20,5 миллионов рублей.
Для понимания: годовая выручка iSpring составляет 3 миллиарда рублей. В строительство университетского кампуса в Йошкар-Оле они сейчас инвестируют 10 миллиардов рублей. Миллиардов. А здесь 20 миллионов. Это 0.68% выручки за год и 0.3% от планируемых инвестиций.
А причина, похоже, очень простая и лежит на поверхности — месть за общественную деятельность.
В Йошкар-Оле уже несколько лет пытаются застроить две рекреационные зоны — Дубовую рощу и Сосновую рощу. Местные жители борются против убийственных планов девелоперов, которые хотят превратить зелёные зоны в поля многоэтажек.
Юрий Усков — один из тех, кто не боится открыто выступать против планов застройщиков, будучи публичным человеком и бизнесменом. И вот теперь у него в офисе — маски-шоу. По вопросу 12-летней давности на 20 миллионов рублей.
Человек занимается бизнесом 20 лет — и ничего убедительнее, чем эта чушь, на него не накопали.