В Йошкар-Оле задержан русский предприниматель Юрий Усков

Все, кто знает Ускова, сейчас в шоке — у него репутация кристально чистого предпринимателя. Я сам хорошо знаю Юрия — это абсолютно идейный верующий человек, патриот. Здесь же дело с явным душком.

И какой же абсурд. По официальной версии получается, что 12 лет властям было плевать, что некие участки приобретены дешевле рынка, а сейчас вдруг об этом эпизоде вспомнили и решили завести уголовное дело.

Ещё смешнее сумма ущерба, которую предъявляют силовики — 20,5 миллионов рублей.

Для понимания: годовая выручка iSpring составляет 3 миллиарда рублей. В строительство университетского кампуса в Йошкар-Оле они сейчас инвестируют 10 миллиардов рублей. Миллиардов. А здесь 20 миллионов. Это 0.68% выручки за год и 0.3% от планируемых инвестиций.

А причина, похоже, очень простая и лежит на поверхности — месть за общественную деятельность.

В Йошкар-Оле уже несколько лет пытаются застроить две рекреационные зоны — Дубовую рощу и Сосновую рощу. Местные жители борются против убийственных планов девелоперов, которые хотят превратить зелёные зоны в поля многоэтажек.

Юрий Усков — один из тех, кто не боится открыто выступать против планов застройщиков, будучи публичным человеком и бизнесменом. И вот теперь у него в офисе — маски-шоу. По вопросу 12-летней давности на 20 миллионов рублей.

Человек занимается бизнесом 20 лет — и ничего убедительнее, чем эта чушь, на него не накопали.