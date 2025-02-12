 

Юрия Ускова освободили из зала суда. Он отметил, что продолжит защищать рощи Йошкар-Олы от застройки

 

Суд в Йошкар-Оле отказался отправлять под домашний арест (как того требовало следствие) основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве при покупке земли в Оршанском районе. Ускова освободили из зала суда, сняв демонстративно надетые на него наручники, однако назначили запрет определённых действий.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу главы администрации Оршанского района Марий Эл Александра Плотникова и заместителя Плотникова Ивана Михеева. Они были освобождены из зала суда. Никто из подозреваемых не признал себя виновным. Дело пока не закрыто. В кратчайшие сроки оно получило широкую огласку.

Усков отметил, что продолжит защищать рощи в Йошкар-Оле от застройки.
Сейчас в Верховном суде Марий Эл проходят заседания по отмене правил землепользования и застройки Йошкар-Олы, из-за которых стало возможным строительство многоэтажек в зелёных зонах. Инициировала суд группа местных активистов «Живой город», которых открыто поддерживает Усков.

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