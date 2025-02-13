Сделанное на совесть

В России не хватает положительного образа предпринимателя. В очередной раз подумала об этом, когда смотрела фильм «Злой город», где купцы выставлены предателями, хотя в истории осады Козельска об этом нет ни слова. Полагаю, даже без умысла, а просто по привычке авторы фильма выбрали назначить предателями – торговцев. «Их не жалко».

Откуда идёт эта привычка – понятно: в советское время – а культурные корни нашего зрелого поколения уходят туда – купцы и промышленники прямо должны были быть показаны в отрицательном свете, иначе могли возникнуть сомнения в необходимости радикального слома всего экономического уклада старого мира. Если были здоровые элементы – значит, наверное, их опыт можно было перенять, распространить, не обязательно ломать. Ну, а если всё прогнило, все предприниматели – негодяи, купцы – обманщики, зажиточные крестьяне – «кулаки-мироеды», - то, вроде, и защищать нечего.

Это отношение прекрасно ложится на простую зависть и комплекс неполноценности: «Если у него получилось, а у меня нет, значит, либо он умнее и работоспособнее меня, чего не может быть, либо он негодяй и мошенник, а я выше и лучше этого». Речь не о том, что торговцы, предприниматели, приобретатели не бывают мошенниками, не о том, что они всегда правы, – а о том, что когда такое отношение воспринимается как норма – оно разрушительно. Разрушительно для личности, привыкающей к самооправданию за счёт других, и для страны, её настоящего и будущего.





Откуда берутся порядочные (вне зависимости от рода занятий) люди в настоящем? Они смотрят на прошлое, смотрят по сторонам – и видят там образцы. Причём гораздо лучше, если они находят эти образцы в прошлом своей страны, чем где-то за границей, когда включаются доводы «у них просто народ другой», «с нашими людьми никогда ничего не получится», «где мы, а где американцы», «немцы работать умеют, а наши нет», «китайцы трудолюбивые, а наши пьянствуют», «европейцы цивилизованные, а нашим нужна палка» - и так далее. Ну, вы помните. «Русские очень архаичны», «человеческий капитал не созрел», - это я цитирую слова главы Института современного развития Игоря Юргенса, сказанные в 2010 году. «Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом», - цитирую Анатолия Чубайса, выбравшего бандитский капитализм. И стоит ли удивляться, что через возглавлявшуюся им структуру выведены за границу многие десятки миллиардов рублей, и сам Чубайс – за границей. Он действовал в рамках своих представлений.





Но были люди, которые действовали в рамках других представлений. Я буду говорить о Юрии Ускове, основавшем ИТ-компанию iSpring в 2001 году, – потому что знаю его лично. В своё время мне поступало предложение продвигать эту компанию, от которого я отказалась, потому что очень далека от этой сферы деятельности. Но это не значит, что я не заметила, как хорошо и человечно устроена компания. И когда руководителя этой компании с миллиардным оборотом задержали по подозрению в попытке выгадать на двадцати миллионах рублях, - причём заранее подобрали самую беспощадную статью про «особо крупный размер» и «организованную группу», - я не могу не сравнивать его с теми, кто выбрал бандитский капитализм.





Те – про вывод детей и денег за границу. Усков – про то, чтобы жить и работать в России, вкладывать деньги в будущее России. И даже не просто в России, а в родной Йошкар-Оле (Царёвококшайске). Его семеро детей живут здесь же. Один его сын воюет на СВО, другой работает в ВПК.





Те, выбравшие бандитский капитализм, – про то, что предел мечтаний для «архаичных русских» - стать «обычными среднеевропейцами». Усков никогда не думал ни о русских как архаичных, ни о том, что мы должны стать обычными европейцами. Он не ждал, пока «незрелый человеческий капитал» созреет – сам преподавал в местном технологическом университете и создал ИТ-компанию, ИТ-курсы, лицей, и, в конце концов, институт, в котором он тоже преподаёт. И у него никогда бы не получилось создать компанию, решения которой используются в 172 странах, в том числе гигантами мировой промышленности, если бы он взращивал в себе комплекс неполноценности.

Если вы до начала скандала не слыхали про Юрия Ускова – это доказывает лишь, что истории о положительном опыте предпринимательства в России получают гораздо меньше внимания, чем они того заслуживают. Но разве хорошо, если россияне продолжают жить с мыслью, что «ничего честного в этой стране построить нельзя»? Понимаем ли мы, что это опять движение к тому, чтобы нам было ничего не жаль?





Лично меня, когда я побывала в Йошкар-Оле, привлекли не масштаб и успешность, об этом я задумывалась мало. Нет, меня поразила (вот: даже «поразила» - получается, я сама не ожидала увидеть) человечность дела, созданного Усковым. То, как качественно и добротно всё сделано в компании, институте, лицее iSpring. Как всё продумано для того, чтобы людям было тепло, светло, хорошо, удобно, интересно. Спортивные, музыкальные комнаты, душевые, отличная столовая, стеллажи с книжками, уютные зоны для перерывов на кофе, где есть всё что угодно для перекуса, от печенья до свежих овощей, и бесплатно. Самое тронувшее меня – детский сад для детей сотрудников, который устроен тут же, в головном офисе компании. Можно привести детей, оставить их под присмотром и со спокойной душой заниматься работой. Я уверена, что это имеет огромную связь с тем, что абсолютно все люди, с которыми встречалась в компании iSpring, – это доброжелательные люди. Спокойные. Готовые помочь. Никакой заносчивости, издёрганности, никакого «синдрома вахтёра».





Для меня выглядит совершенно невероятно, чтобы человек, который принципиально делает всё добротно, у которого поставлена цель создать для сотрудников и обучающихся комфортную среду, и который принципиально на этом не экономит, - что он взялся бы выгадывать на стоимости земли, подставляя при этом людей своего же ближнего круга (ведь на этой земле построен посёлок айтишников). Это просто не соответствует его натуре, вот и всё.

Что характерно: если бы Юрия Ускова не задержали, я сама не стала бы писать на широкую публику, как мне понравилось его дело: ну, создал человек человечное предприятие. Это ведь не проблема. А мы рассказываем о проблемах!

Но сейчас, когда его дело могут начать разрушать, это становится проблемой. И я боюсь этого не только потому, что меня заботит судьба лично Ускова, но и потому, что разрушение прекрасно налаженного дела, патриотичного дела, подчёркиваю, созданного с мыслями о российском настоящем и будущем, - это будет трагедия. Чего мы вообще хотим от нашего будущего? Ведь мы же хотим этого – ну правда – хотим, чтобы о нас заботились, и чтобы мы были хорошими друг с другом, помогали друг другу, не уничтожали друг друга. Этого хотят даже те, кого не заботит будущее страны, а кого заботит – те хотят ещё, чтобы у этого будущего был положительный созидательный смысл, хотят смелости и инициативы, и чтобы у страны были достоинство и самодостаточность, и чтобы наши дети смотрели на нас с уважением. И вот человек сделал для этого многое. Прошёл на этом пути дальше, чем большинство из нас. У него бы это никогда не получилось, если бы он не был искренним, если б не хотел этого по-настоящему, если бы мостил дорогу благими намерениями, а не делами.

В русском языке есть выражение: сделать на совесть. Это выражение перечёркивает весь российский приобретённый скептицизм, даже некоторый цинизм, потому что оно утверждает в нашей картине мира непреложную связь качества – с совестью. Я рада, что мне довелось увидеть, как это воплощается наяву. Пусть это увидят больше людей.