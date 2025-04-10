В 2024 году компании перечислили в бюджет Москвы 1,6 трлн рублей по налогу на прибыль

Московские компании по итогам 2024 года перечислили в бюджет города 1,6 трлн рублей по налогу на прибыль организаций. По сравнению с 2023 годом платежи увеличились более чем на 154 млрд рублей, практически на 11%, а за последние пять лет платежи по налогу на прибыль организаций выросли в два раза. Больше всего по итогам 2024 года в бюджет Москвы по налогу на прибыль организаций поступило от финансово-кредитного сектора - 407 млрд рублей, а также предприятий торговли, обрабатывающей промышленности, строительства - 345 млрд рублей, 128 млрд рублей и 123 млрд рублей соответственно.

Для сравнения: за время СВО россияне перечислили фронту около 22 млрд рублей личных средств.