 

В 2024 году компании перечислили в бюджет Москвы 1,6 трлн рублей по налогу на прибыль

Московские компании по итогам 2024 года перечислили в бюджет города 1,6 трлн рублей по налогу на прибыль организаций. По сравнению с 2023 годом платежи увеличились более чем на 154 млрд рублей, практически на 11%, а за последние пять лет платежи по налогу на прибыль организаций выросли в два раза. Больше всего по итогам 2024 года в бюджет Москвы по налогу на прибыль организаций поступило от финансово-кредитного сектора - 407 млрд рублей, а также предприятий торговли, обрабатывающей промышленности, строительства - 345 млрд рублей, 128 млрд рублей и 123 млрд рублей соответственно.

Для сравнения: за время СВО россияне перечислили фронту около 22 млрд рублей личных средств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что вложения в экономику Москвы в 2024 году выросли и впервые превысили 8 триллионов рублей. На Москву приходится более пятой части всех российских инвестиций.
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APN.ru