 

Инвестиции в Москву стали ещё больше, российские миллиардеры стали ещё богаче

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что вложения в экономику Москвы в 2024 году выросли и впервые превысили 8 триллионов рублей. На Москву приходится более пятой части всех российских инвестиций. 400 млрд рублей вложило правительство РФ, но "основной объём инвестиций привлёк в экономику бизнес... от РЖД до небольшой кофейни". Собянин заявил, что "каждый рубль, вложенный в новое оборудование, компьютерные программы, строительство метро или жилья в конечном счете работает на будущее нашего города. Поэтому правительство Москвы будет и дальше создавать благоприятные условия для инвестиций".
 
Состояние богатейших дельцов России увеличилось с начала 2025 года на $11,572 млрд (почти на триллион рублей). По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов прибавил к состоянию $3,91 млрд, и оно выросло до $17,1 млрд, а состояние российского сенатора Сулеймана Керимова возросло на $2,3 млрд, до $9,34 млрд. В рейтинге "Форбс" появилось 15 новых долларовых миллиардеров из РФ, их общее число стало рекордным (146), а самыми богатыми гражданами РФ "Форбс" называет Вагита Алекперова ("Лукойл", 28,7 млрд долларов), Алексея Мордашова ("Северсталь", 28,6 млрд долларов) и Леонида Михельсона (НОВАТЭК, 28,4 млрд долларов). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Состояние богатейших россиян выросло на $7,8 млрд с начала года
» Состояние богатейших россиян за январь выросло на 14 млрд долларов
» Состояние российских богачей с начала 2024 года выросло на 31 млрд долларов, растёт задолженность россиян перед банками и МФО
» Состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $16 млрд
» Состояние богатейших российских дельцов с начала 2024 года выросло на 11 млрд долларов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Староверы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке

  • 16:16
  • 211

Россиян оштрафовали почти на 150 млрд рублей за нарушения ПДД, выявленные камерами; куратором МВД Чечни стал подросток

  • 15:49
  • 198

Президент РФ подписал закон против кибермошенничества, почти 8 млн россиян установили самозапрет на кредиты

  • 15:15
  • 202

Инвестиции в Москву стали ещё больше, российские миллиардеры стали ещё богаче

  • 15:02
  • 219

Госдепартамент США отверг предложение Путина о внешнем контроле над Украиной, Германия введёт войска в Литву

  • 13:19
  • 246

16 человек ранены в Горловке, ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре

  • 13:12
  • 228
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru