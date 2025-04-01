Инвестиции в Москву стали ещё больше, российские миллиардеры стали ещё богаче

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что вложения в экономику Москвы в 2024 году выросли и впервые превысили 8 триллионов рублей
. На Москву приходится более пятой части всех российских инвестиций. 400 млрд рублей вложило правительство РФ, но "основной объём инвестиций привлёк в экономику бизнес... от РЖД до небольшой кофейни". Собянин заявил, что "каждый рубль, вложенный в новое оборудование, компьютерные программы, строительство метро или жилья в конечном счете работает на будущее нашего города. Поэтому правительство Москвы будет и дальше создавать благоприятные условия для инвестиций".