Чистая прибыль Сбербанка рекордно выросла

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учёта) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году.

Чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 12,4% - до 2 трлн 622,7 млрд руб., в декабре - на 9,4% - до 244,5 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы в 2024 году увеличились на 4,2% - до 746,4 млрд руб., в декабре снизились на 10,1% - до 72,3 млрд руб. из-за высокой базы прошлого года.

Операционные расходы в 2024 году выросли на 16,3% - до 979,7 млрд руб., в декабре - на 12,1% - до 111,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам в 2024 году составило 27,3%.



