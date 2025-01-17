 

Чистая прибыль Сбербанка рекордно выросла

 

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учёта) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году.

Чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 12,4% - до 2 трлн 622,7 млрд руб., в декабре - на 9,4% - до 244,5 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы в 2024 году увеличились на 4,2% - до 746,4 млрд руб., в декабре снизились на 10,1% - до 72,3 млрд руб. из-за высокой базы прошлого года.

Операционные расходы в 2024 году выросли на 16,3% - до 979,7 млрд руб., в декабре - на 12,1% - до 111,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам в 2024 году составило 27,3%.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Профицит консолидированного бюджета РФ составил 2,8 трлн рублей
» Спрогнозирован рост доходов бюджета РФ
» Чистая прибыль банков РФ за полгода выросла почти вдвое
» Как меняются российские вложения в госбумаги США
» Китай наторговал за рубежом 262,2 млрд. долларов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

С чего начинается Сирия

С чего начинается Сирия

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Чистая прибыль Сбербанка рекордно выросла

  • 11:08
  • 107

Глава военного комитета НАТО призвал страны НАТО считать, что "призыв к войне - это призыв к миру"

  • 22:02
  • 276

Путин подписал указ о военных сборах в 2025 году

  • 21:41
  • 363

Пожар на нефтебазе в Воронежской области, погибший и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР

  • 17:32
  • 322

В РАНХиГС высказались о том, как уменьшить число мигрантов; в Подмосковье закрыли 13 нелегальных молельных домов

  • 16:05
  • 338

Захарова призвала не допустить "скатывания в бездну национализма"; в РФ будет больше депутатов из Чечни

  • 15:44
  • 365
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru