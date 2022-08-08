В Россию въехало рекордное число мигрантов, больше всего им нравятся Москва и Подмосковье
- 08.08.2022, 13:29,
- Новости
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На заработки в Россию в втором квартале нынешнего года приехало 3,12 миллиона иностранцев, что на треть больше прошлогоднего показателя, а кроме того -- это рекорд, как минимум, за последние шесть лет.
Половина всех въехавших в Россию мигрантов -- 1,54 млн -- узбеки. Чуть меньше трети -- 952 тыс. -- таджики. Ещё около 200 тыс. -- киргизы.
Больше всего мигрантам нравятся Москва и Подмосковье
: здесь оседают около 40% мигрантов. 12,4% добрались до Петербурга и Ленобласти. "Кроме того, жители ближнего зарубежья часто выбирают для работы Краснодарский край, Иркутскую и Свердловскую области, Приморский край, Амурскую и Самарскую области, Красноярский край" -- в этих случаях речь идёт о нескольких процентах мигрантов.
В Челябинске мигрант из Таджикистана получил 6 лет
за изнасилование российского мальчика.