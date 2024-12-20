21 регион РФ сократит долю иностранных работников в 2025 году

Допустимая доля иностранных работников будет снижена в 21 регионе России в 2025 году. Регионы, в которых установлены дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы: Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Астраханская, Волгоградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Амурская, Свердловская, Тульская области, республики Дагестан и Татарстан, Краснодарский, Камчатский и Красноярский край и Чукотский автономный округ.

Так, компании Краснодарского края, работающие в сельском и лесном хозяйстве, в транспортировке и хранении, а также в гостинично-ресторанном бизнесе не смогут нанимать более 15% иностранцев от общей штатной численности. Кроме того, в сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта будет полностью ограничен труд мигрантов.

В Красноярском крае наём трудовых мигрантов ограничен в сфере выращивания овощей, в Калужской области - в сфере производства детского питания и диетических продуктов, а также в сфере предоставления мест для краткосрочного проживания. В Оренбургской - в розничной торговле алкогольными напитками, табачными изделиями и деятельности легкового такси.

Кроме того, по всей стране на 2025 год сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов к работе в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

Вышеперечисленное не относится к мигрантам из стран - членов ЕАЭС.

Ранее Минтруд разработал проект постановления правительства, который предлагал сократить число мигрантов только в 11 регионах.