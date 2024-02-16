Фон дер Ляйен сообщила, что ковидные схемы будут использоваться для наращивания производства оружия

Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности на основе опыта консолидации средств налогоплательщиков для увеличения производства ковидовакцин, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

План по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса перед лицом растущих угроз (якобы исходящих от России) "должен быть обнародован в этом месяце".

Фон дер Ляйен отметила ценный опыт гиперцентрализации при ковиде, который теперь надо направить на то, чтобы "тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски" и направить бюджет ЕС для увеличения финансирования ВПК, как раньше это было проделано для увеличения производства ковидовакцины.

Европейские страны - члены НАТО потратят в 2024 году на оборону рекордные $380 млрд (по сравнению c менее чем $230 млрд в 2014 году).