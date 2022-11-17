США и Южная Корея лидируют по политическим разногласиям внутри страны

Согласно опросу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), проведённому в девятнадцати странах, наибольшее число людей оценивают политические разногласия внутри страны как "очень сильные" в таких странах, как США (41%) и Южная Корея (49%). Высок этот показатель также в Израиле (35%), Франции (35%), Малайзии (38%), Испании и Италии (по 31%).

За минувший год число людей, считающих, что в их стране сильные политические разногласия, больше всего выросло в Канаде (+22%) и Нидерландах (+23%). Также оно растёт в Британии, Германии, Испании, Сингапуре, Франции, Швеции, Бельгии.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/16/most-across-19-countries-see-strong-partisan-conflicts-in-their-society-especially-in-south-korea-and-the-u-s/

