В развитых странах выросла неудовлетворённость демократией

По данным американского Исследовательского центра Пью, всего за три года в развитых странах значительно уменьшилась удовлетворённость демократией. Так, в Британии в 2021 году были удовлетворены демократией 60% человек, сейчас - 39%. В США в 2021 году демократией были удовлетворены 41% жителей, сейчас - 31%. Падение наблюдается также: в Южной Корее (53% и 36%), Канаде (66% и 52%), Германии (66% и 55%), Греции (32% и 22%), Франции (44% и 35%), Нидерландах (66% и 58%), Японии (38% и 31%).

Высокую и относительно высокую удовлетворённость тем, как работает демократия, выражают люди в Швеции (75%), Сингапуре (80%), Индии (77%), Таиланде (64%), Австралии (60%).