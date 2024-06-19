 

В развитых странах выросла неудовлетворённость демократией

По данным американского Исследовательского центра Пью, всего за три года в развитых странах значительно уменьшилась удовлетворённость демократией. Так, в Британии в 2021 году были удовлетворены демократией 60% человек, сейчас - 39%. В США в 2021 году демократией были удовлетворены 41% жителей, сейчас - 31%. Падение наблюдается также: в Южной Корее (53% и 36%), Канаде (66% и 52%), Германии (66% и 55%), Греции (32% и 22%), Франции (44% и 35%), Нидерландах (66% и 58%), Японии (38% и 31%).
Высокую и относительно высокую удовлетворённость тем, как работает демократия, выражают люди в Швеции (75%), Сингапуре (80%), Индии (77%), Таиланде (64%), Австралии (60%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В каких государствах люди отрицательно оценивают состояние экономики своей страны
» В США исследовали удовлетворённость демократией по всему миру
» Выяснилось, сколько людей сидят в интернете в разных странах по всему миру
» Политическая система нуждается в реформировании: опрос в экономически-развитых странах
» Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Недопереименование

Более трети всех преступлений в РФ совершается с использованием цифровых технологий

  • 15:49
  • 201

В Дагестане с убившего жену полицейского сняли судимость, в Тюмени замначальника полиции задержан из-за махинаций с мигрантами

  • 15:20
  • 192

В развитых странах выросла неудовлетворённость демократией

  • 11:51
  • 215

С начала года из РФ выслали более 30 000 иностранцев, по подозрению в массовом отравлении задержан повар из Таджикистана

  • 11:23
  • 244

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке, Херсонской и Харьковской областях

  • 10:42
  • 245
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru