47% американцев считают, что влияние США в мире уменьшилось

По данным опроса Исследовательского центра Пью, американцы чаще считают, что влияние США в мире за последние годы стало слабее, чем раньше (47%). 32% считают, что оно осталось таким, каким было, и 19% полагают, что оно выросло. Особенно часто слабеющее влияние США подчёркивают республиканцы (63%, среди демократов -- всего 37%).





Всего же в опросе участвовали 19 стран. В то время как жители США, Японии, Британии, Франции, Испании, Венгрии, Греции, Италии, Канады чаще полагают, что влияние их страны в мире уменьшилось, -- в таких странах, как Южная Корея (40%), Израиль (57%), Сингапур (42%), Польша (34%) люди заметно чаще говорят, что влияние их страны в мире выросло.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/22/far-more-americans-see-u-s-influence-on-the-world-stage-getting-weaker-than-stronger/

