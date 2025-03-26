В Кремле пояснили, что договорённости об ударах по энергетике и "черноморская инициатива" не работали, но должны

ВСУ продолжают
наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут сбиты два украинских БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища. Также 26 марта около 4:45 по московскому времени в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе. Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что "мораторий" на удары по энергообъектам России и Украины - это "хорошее продвижение вперед", и "мы должны дальше идти этим путём".
"Отдавая себе отчёт, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться. Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путём".
Также Песков объяснил
, что условия, выдвинутые Москвой для реализации договоренности с США о "черноморской инициативе", повторяют те, которые существовали в прежней редакции этой сделки, но не выполнялись, но теперь они должны выполняться.
"Фактически, это те же условия, которая включала в себя "Черноморская инициатива" при гарантиях господина Гуттериша (генсека ООН Антониу Гуттериша), которая работала определенное время. Все условия выполнялись, за исключением этих условий, которые касались российской стороны (...) Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами".