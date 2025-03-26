 

В Кремле пояснили, что договорённости об ударах по энергетике и "черноморская инициатива" не работали, но должны

ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут сбиты два украинских БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища. Также 26 марта около 4:45 по московскому времени в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе. Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района.
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "мораторий" на удары по энергообъектам России и Украины - это "хорошее продвижение вперед", и "мы должны дальше идти этим путём".

"Отдавая себе отчёт, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться. Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путём".
 

Также Песков объяснил, что условия, выдвинутые Москвой для реализации договоренности с США о "черноморской инициативе", повторяют те, которые существовали в прежней редакции этой сделки, но не выполнялись, но теперь они должны выполняться. 
"Фактически, это те же условия, которая включала в себя "Черноморская инициатива" при гарантиях господина Гуттериша (генсека ООН Антониу Гуттериша), которая работала определенное время. Все условия выполнялись, за исключением этих условий, которые касались российской стороны (...) Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать, и мы продолжим нашу работу с американцами".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
» Украинские дроны атаковали завод в Нижегородской области, погибшие и раненые в ДНР и Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, усилились обстрелы Горловки, ВСУ ударили по многоквартирным домам в Донецке
» Под Брянском сбили десяток украинских дронов, в ДНР и ЛНР погибли мирные жители
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Кремле пояснили, что договорённости об ударах по энергетике и "черноморская инициатива" не работали, но должны

  • 16:34
  • 138

Зависимость от импорта в РФ остаётся высокой

  • 11:27
  • 236

Неофеодализм и религия

В Молдавии задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

  • 11:07
  • 219

Продолжаются ожесточённые бои в Белгородской области, погибла корреспондентка Первого канала

  • 10:37
  • 252

Мысли вице-президента США о путях развития промышленности, производительности труда и миграции

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru