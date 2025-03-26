В Кремле пояснили, что договорённости об ударах по энергетике и "черноморская инициатива" не работали, но должны

Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут сбиты два украинских БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища. Также

26 марта около 4:45 по московскому времени в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района.