Украинцы атакуют российские регионы, усилились обстрелы Горловки

Украинский БПЛА пробил кровлю
нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области; также на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции произошёл взрыв украинского БПЛА, станция повреждена
.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены
над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Устиновка, Журавлёвка, Щетиновка, Богун-Городок, Нижние Мельницы, Логачёвка, хутор Старый, Прилесье, Поповка, хутор Мухин, Муром, посёлок Ленинский.
В ДНР за последние три дня усилились обстрелы Горловки. Мэр города Иван Приходько рассказал
:
"В последние три дня совсем все очень плохо. Если динамику посмотреть, за сегодняшние сутки 61 обстрел. Позавчера было в районе 10. То есть идет как-то волнами, я не могу это увязать с событиями на линии боевого соприкосновения".