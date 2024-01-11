 

Украинцы атакуют российские регионы, усилились обстрелы Горловки

Украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области; также на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции произошёл взрыв украинского БПЛА, станция повреждена.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Устиновка, Журавлёвка, Щетиновка, Богун-Городок, Нижние Мельницы, Логачёвка, хутор Старый, Прилесье, Поповка, хутор Мухин, Муром, посёлок Ленинский.
В ДНР за последние три дня усилились обстрелы Горловки. Мэр города Иван Приходько рассказал
"В последние три дня совсем все очень плохо. Если динамику посмотреть, за сегодняшние сутки 61 обстрел. Позавчера было в районе 10. То есть идет как-то волнами, я не могу это увязать с событиями на линии боевого соприкосновения".


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