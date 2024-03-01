Украинские дроны атаковали завод в Нижегородской области, погибшие и раненые в ДНР и Херсонской области

Украинские беспилотники самолётного типа в ночь на 1 марта пытались атаковать
завод в Дзержинске Нижегородской области -- единственное в России предприятие, которое производит взрывчатые вещества гексоген и октаген. Дроны были подавлены средствами РЭБ.
Сёла Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области остались без света из-за атаки украинского БПЛА. Обстреляно Тёткино.
В Брянской области украинский танк обстрелял таможенный пункт, предположительно
, повреждены несколько автомобилей.
В Белгородской области беспилотником атакована
Новостроевка-Первая. Повреждён
частный дом в Терезовке. Повреждены
частный дом, ЛЭП и автомобиль на хуторе Мухин. Повреждён
трактор в селе Коновалово.
В результате украинского удара из РСЗО "Хаймарс" по заводу по производству минеральной воды под Докучаевском (ДНР) два человека погибли
, ещё один ранен.
В Херсонской области дронами-камикадзе атаковано село Коробки, ранены
два мирных жителя 1979 и 1971 г.р.
Три человека погибли
в селе Малая Кардашинка Херсонской области в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль.