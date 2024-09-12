В "Яндексе" считают, что ИИ заменит детям родительскую помощь, британской полиции рекомендовали "вливать ИИ в кровь, как героин"

Миллиардер Илон Маск думает, что в будущем практически у каждого человека будет личный робот, и количество роботов превысит количество людей примерно в два раза. По мнению Маска, "каждый хочет иметь робота-напарника". Миллиардер надеется, что автономные транспортные средства и роботы смогут бесконечно увеличить экономический рост и производительность, при этом человечество столкнется с экзистенциальной проблемой: «Как нам найти смысл в мире, где искусственный интеллект может делать все то же, что и мы, но лучше?». Кроме того, Маск отводит "от 10% до 20%" на вероятность, что ИИ уничтожит человечество.





В "Яндексе" считают, что искусственный интеллект заменит детям родительскую помощь, и при этом он "не понизит качество образования, а поставит новую планку".

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обнаружил, что ИИ уже внедряется не только там, где предполагалось изначально:

"Прежде всего сам факт того, что искусственный интеллект сегодня используется в творчестве и является инструментом творчества, уже весьма серьезное явление. Потому мы думали, что искусственный интеллект будет внедряться там, где происходит рутинная человеческая деятельность. Но выяснилось, что он активно внедряется в те сферы, которые всегда были преференцией человека".

Российские законодатели рекомендуют Министерству здравоохранения РФ внедрить механизм автоматического согласия пациентов на передачу их анонимизированных медицинских данных с целью обучения искусственного интеллекта при получении помощи в рамках обязательного медицинского страхования.



В Британии глава Колледжа Полиции Энди Марш заявил на встрече со старшими офицерами, что искусственный интеллект должен "вливаться в кровь полиции как героин". Он имел в виду продвижение активнейшего использования ИИ при написании заявлений пострадавших и ведении уголовных дел.



