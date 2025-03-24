ВСУ проникли в белгородскую Поповку, погибшая и раненые в Запорожской и Херсонской областях, ЛНР

Спецназ ВСУ зашёл в село Поповка
Белгородской области (ранее сообщалось о проникновении в село Демидовка). В Ясных Зорях беспилотник ВСУ ударил по храму
Благовещения Пресвятой Богородицы, повреждён купол.
Вооруженные силы Украины ударили по газораспределительной станции «Валуйка» в селе Шведуновка Белгородской области, оборудование станции повреждено.
Атака Киева с помощью БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" привела к тому, что транспортировка нефти с нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума в обозримом будущем невозможна
.
Также украинцы пытались атаковать
глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
В Судже украинцы обстреляли Свято-Троицкий храм XIX века, он повреждён
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В Алёшках Херсонской области в результате обстрела жилого сектора ранены
два мирных жителя. Также раненый
в Новой Каховке.
В Верхней Кринице Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла
женщина 1939 г.р., ранена женщина 1967 г.р. Повреждены частные дома в Верхней Кринице и Чапаевке.
Два мирных жителя ранены
обстрелом ВСУ в Кременной, ЛНР. Повреждены многоквартирные жилые дома, гаражи, автомобили.