 

ВСУ проникли в белгородскую Поповку, погибшая и раненые в Запорожской и Херсонской областях, ЛНР

Спецназ ВСУ зашёл в село Поповка Белгородской области (ранее сообщалось о проникновении в село Демидовка). В Ясных Зорях беспилотник ВСУ ударил по храму Благовещения Пресвятой Богородицы, повреждён купол.
Вооруженные силы Украины ударили по газораспределительной станции «Валуйка» в селе Шведуновка Белгородской области, оборудование станции повреждено.
Атака Киева с помощью БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" привела к тому, что транспортировка нефти с нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума в обозримом будущем невозможна
Также украинцы пытались атаковать глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
В Судже украинцы обстреляли Свято-Троицкий храм XIX века, он повреждён.
В Алёшках Херсонской области в результате обстрела жилого сектора ранены два мирных жителя. Также раненый в Новой Каховке.
В Верхней Кринице Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла женщина 1939 г.р., ранена женщина 1967 г.р. Повреждены частные дома в Верхней Кринице и Чапаевке.
Два мирных жителя ранены обстрелом ВСУ в Кременной, ЛНР. Повреждены многоквартирные жилые дома, гаражи, автомобили.
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