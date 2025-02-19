Договорняк, время и технологии как факторы будущего России.

Вот тезисы президента США после переговоров в Эр-Рияде, которые на мой взгляд самые актуальные:

1. Трамп охарактеризовал прошедшие переговоры делегаций США и России «очень хорошие». Он заявил, что после них стал «намного более уверен» в урегулировании конфликта.

2. Трамп сказал, что разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией: «У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров, конфликт можно было решить без территориальных потерь».

3. Россия может «очень быстро» уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать.

4. США потратили на поддержку Украины значительно больше, чем Европа: «Украине придется заплатить или выяснить, куда делись переданные ей деньги».

5. Трамп не против ввода на Украину европейских военных без участия американских.

Вот мои размышления на этот счёт:

1. Считаю, что в эпоху постмодернизма, характеризуемой всяческими извращениями сущности понятий и сущности международных общественных институтов, уже не существует международных договоров, на которые России необходимо полагаться и доверяться.

Поэтому лучше всего вместо понятия "договор" говорить о "транс-договоре" (согласно философии постмодернизма Ж. Бодрийару), а если по-русски, то "договорняк"!

2. В плане полезности происходящего, необходимо отличать договорняк как таковой, от процессов, которые происходят в контексте этого договорняка.

И самым важным процессом, который мною уже отмечался ранее, является процесс Времени. На кого из противоборствующихсубъектов больше всего работает Время?На США или на Россию? На Россию или на Украину?

Очевидно только одно, что научно-технологическое развитие в настоящее время развивается быстрыми темпами настолько, что за небольшой промежуток времени может произойти основательное изменение ситуации и договорняки перестанут быть актуальными.

Именно на это делает ставку главный куратор Илон Маск как главный куратор Трампа. Поэтому договорняк это условие, способствующее тому, чтобы Время работало на США.

Иная полезность от договорняка у России. Следовательно, России в этой ситуации нужно оперативно трансформировать условия, в которых имеет место развитие Российской науки и технологии.

Поэтому подготовка кадров в наукоёмких технологиях- это проблема выживания России. А это проблема трансформации образования и науки. Это проблема эффективных инвестиций в образованиеи науку. Это проблемаправовой и материальной ответственности тех, кто, увы, часто осваивает без всяческого прока финансовые средства, выделенные на науку и технологии. Нужно принятие эффективных законов на этот счёт.

3. Договорняк даже если в лучшем случае состоится, то он не сможет прекратить объективные процессы происходящие между конфликтующими сторонами, а также с процессами выживания США, основанными на паразитической и экспансионистской политике.

Именно поэтому Трамп отметил, чтоонне против ввода на Украину европейских военных без участия американских. Это, казалось бы, всего одно предложение, но оно кодовое и схватывает сущность отношения США к России, которая в перспективе вряд ли будет меняться.

Поэтому мир будет изменяться не за счёт договорняков, а за счёт волевых актов субъектов и лишь затем, за счёт борьбы капиталов и уровня технологий международных субъектов.