 

Дипломатическая катастрофа между Трампом и Зеленским - это культура катастрофы США

Встреча Зеленского и Трампа прошла 28 февраля 2025 года в Белом Доме в Овальном кабинете. Встреча окончилась словесной перепалкой между главами государств, после чего Владимир Зеленский покинул Белый дом досрочно. Издание The Guardian охарактеризовало итоги переговоров как «одну из крупнейших дипломатических катастроф в новейшей истории».


Перед началом переговоров Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс провели брифинг в Овальном кабинете. Между тремя политиками разгорелся спор, после того как Владимир Зеленский заявил о неготовности Украины к прекращению огня и о необходимости получения гарантий со стороны США.


Вот лишь некоторые реплики этой встречи.

«Нам нужно не просто прекращение огня <…> Я уже подписывал соглашение с Путиным, в присутствии Макрона и Меркель. О какой дипломатии здесь идет речь?» — президент Украины Владимир Зеленский

В ответ на это вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что в Украине в данное время много проблем, среди которых недостаточное количество солдат и безуспешная мобилизация.

«Я говорю о такой дипломатии, которая поможет остановить разрушение вашей страны», — Джей Ди Вэнс.

В спор также вступил Дональд Трамп, заявив, что Зеленский «должен быть благодарен США» и обвинил его в неуважении.

«Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — президент США Дональд Трамп.

«Я приехал сюда не в карты играть», — ответил Зеленский.

Позже, президент Украины досрочно покинул Белый дом.

Вот мои размышления на этот счёт:

1. Экспансионистская сущность США не изменится и поэтому военная помощь Украины со стороны США через какое-то время будет продолжена.
2. Трамп желает себя выдать за миротворца. В действительности, миротворцем является и будет являться традиционно Россия.

Именно благодаря России, которая победила гитлеровский фашизм и благодоря которой был спасен мир. И сейчас у России миссия направлена на обуздание мировой экспансии США. Даже несмотря на то, что США надеются, что сохранят свою паразитическую мировую экспансию.


3. Трамп всё время говорит о сделке с Россией. А проблема мира глубже и шире! Сделка ничего не решит. Сделка лишь элемент тактических действий противоборствующих США и России. Как бы Трамп не маскировал главный глубинный конфликт США и России, сущность возьмёт своё. И Россия будет страной, которая сильно скорректирует паразитическое экспансионистское поведение США в мире. Поэтому Трамп не будет миротворцем. Он будет принимать условия Путина по уменьшению экспансии в мире со стороны, а значит автором миротворчества будет Россия.

4. Много раз говорили о гарантиях безопасности и прекращении огня. Это уже давние разговоры. Зеленский показал, что готов продолжать войну и не пойдет на уступки и поддержку намерений Трампа.

6. Зеленский - игрок, сущность которого заключается в невыполнении договорённостей, хотя он обвинял в этом Россию. Самое главное кидалово Зеленского - Минские соглашения. Зеленский получил жёсткую критику за то, что выступал против Трампа во время предвыборной кампании Байдена. А теперь набрался смелости просить у тех, против кого выступал.

7. Европа продолжит опираттся на США как на союзника. И США продолжат помогать Европе. Таким образом, сущность США не изменилась.

8. Украины как субъекта, воюющего с Россией нет для Трампа. И Трамп убеждал, что весь успех Украины в боевых действиях, лежит на шее США. Зеленский пытался доказать обратное и наткнулся на жёсткое мнение Трампа, согласно которому Украина должна знать своё место. Россия также не воспринимает Украину как субъекта, так как она вторична к США.

9. Зеленский утверждал, что это не война России и США, а это война Украины и России. Зеленский традиционно пытался манипулировать и блефовать на страхах, дескать, Украина защищает Европу. Трамп не поддержал эту тему.

10. Трамп отметил, что Россия стала жертвой очернения и расчеловечивания, и рассчитывает на то, что на снятии этого очернения, можно сманипулировать.

Однако Россия именно своими делами, а не благодаря мнению Запада и США, постепенно восстанавливает свой миротворческий и позитивный имидж, так как противостоит мировой деструктивности США, которая вызывает аллергию у множества международных субъектов.

11. Трамп заявил, что не сближается с Путиным, а заботится только об интересах США и об интересах всего мира. Это маскировка, для воздействия на американцев. В действительности, Трамп обречён на это сближение, даже если оно лишь тактическое. Трамп: "Я думаю мы заключим сделку с Путиным.... "Это ограниченный и недальновидный взгляд Трампа на проблему, так как имеет место глубинный и фундаментальный конфликт США-Россия.

 

 

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