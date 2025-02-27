В Москве и Красноярске прошли рейды, выявившие десятки новых россиян, не вставших на воинский учёт

В Москве правоохранители устроили рейд по хостелам, которые расположены на востоке столицы и нашли 60 нелегальных мигрантов и 20 новых россиян, которые не встали на воинский учёт.

В Красноярске рейд прошёл на пяти рынках и в 12 кафе Красноярска, выявлены 58 мужчин, получивших гражданство России и не вставших на воинский учёт, а также граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, которые находились на территории Красноярска с нарушениями миграционного законодательства, и 10 фактов организации незаконной миграции.

Азербайджанского блогера Субхана Мамедова лишили гражданства РФ. Мамедов переодевался в полицейскую форму, провоцировал правоохранителей, размахивая перед ними пистолетом. Российский паспорт Мамедов получил в упрощённом порядке; выяснилось, что он предоставил недостоверные данные при оформлении документов.



