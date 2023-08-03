В Тульской области иностранцев осудили за убийство и изнасилование, новая массовая драка мигрантов

Тульский областной суд признал виновными
двух иностранных граждан в разбойном нападении и убийстве предпринимателя, покушении на убийство и изнасиловании его жены, совершённых летом 2022 года.
Вновь массовая драка мигрантов в Новой Москве. «Дрались мигранты. Жильцы-мужчины выловили нескольких участников самостоятельно. Также с помощью полиции был обнаружен хостел, сооружённый в коммерческом помещении ЖК. Оттуда всех увезла полиция», — сообщили
очевидцы. Задержаны двенадцать человек. Местный житель рассказал
, что это далеко не первый случай превращения квартир в хостелы, "поскольку наша управляющая компания разрешает мигрантам жить по подвалам".
Телеграм-канал "Многонационал" сообщает
, что в Нижнем Новгороде "шариатский патруль" избил двух русских подростков из-за светлых волос. Также отмечается
, что депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовил законопроект, согласно которому непостановка на воинский учёт и уклонение от воинской службы будет становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворения из РФ, однако, пишет "Многонационал", "лоббисты политики замещения коренного населения России иностранцами сразу же выпустили ряд публикаций в продажных СМИ против этой законодательной инициативы, назвав тех кто поддерживает идею лишать гражданства мигрантов-уклонистов «маргинальным электоратом»".