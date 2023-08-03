В Тульской области иностранцев осудили за убийство и изнасилование, новая массовая драка мигрантов

будет становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворения из РФ, однако, пишет "Многонационал", "л

оббисты политики замещения коренного населения России иностранцами сразу же выпустили ряд публикаций в продажных СМИ против этой законодательной инициативы, назвав тех кто поддерживает идею лишать гражданства мигрантов-уклонистов «маргинальным электоратом»".