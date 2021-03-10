В РФ могут внедрять биометрию "административными мерами"

равительство хочет резко активизировать сбор биометрических данных россиян: в Минцифры планируют ввести «административные меры», в том числе закрыть удалённый доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии. Дополнительным стимулом призван стать сбор данных не только через банки, как сейчас, но также через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком». За два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС до 70 млн с текущих 164 тыс., настаивая на удобстве системы для граждан.