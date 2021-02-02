 

В СПЧ предложили ограничить цифровую слежку за гражданами

 

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов считает, что бизнес сейчас использует цифровые технологии для прибыли, а власти - для контроля. "Должна быть запрещена массовая слежка, которая имеет место сейчас - без судебных постановлений или очень серьёзных оснований, типа поиска террористов. Сейчас нас всех идентифицируют как потенциальных преступников", - сказал Ашманов, добавив, что необходима рабочая группа по созданию цифрового кодекса.

"Цифровая идентичность гражданина - это любые данные, позволяющие идентифицировать гражданина, они должны быть его собственностью, которая не должна использоваться, чтобы ухудшать положение граждан, умалять их права. Каждый имеет право на тайну идентификации. Использование её должно быть согласовано с гражданином в том или ином виде".

Ашманов предложил прописать в кодексе возможность любого гражданина "отказаться работать в цифровом мире, получать документы в бумажной форме, не быть обязанным регистрироваться в цифровом пространстве - многим это не нравится, кому-то тяжело это делать". 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дело Олега Сорокина подсудно областному суду
» Подать в суд на чиновника можно будет через интернет
» Должников будут лишать единственного жилья
» США ввели санкции против "русского миллиардера" Тимченко
» Кирилл Кабанов о возможном давлении на задержанного в Белоруссии Владислава Баумгартнера: мы можем вскоре услышать его признательные показания обо всех и обо всем
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

Как полонизировали западную окраину Белой Руси в межвоенный период

Как полонизировали западную окраину Белой Руси в межвоенный период

Протесты в России и коммуникация власти с молодежью

Протесты в России и коммуникация власти с молодежью

Не стоит повторять шаблоны про \

Не стоит повторять шаблоны про "глупых детей в политике"

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

73% испытуемых не смогли найти на карте Украину

  • 23:49
  • 1 577

В СПЧ предложили ограничить цифровую слежку за гражданами

  • 22:22
  • 1 578

Гугл заплатит за нетрудоустройство азиатов и женщин

  • 22:14
  • 1 570

На Сахалин незаконно завезли 5000 гастарбайтеров

  • 22:09
  • 1 578

Новая американская администрация готова поставлять на Украину летальное оружие

  • 22:04
  • 1 575

Навальный получил 3,5 года колонии общего режима

  • 21:51
  • 1 571
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru