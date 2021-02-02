В СПЧ предложили ограничить цифровую слежку за гражданами

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов считает, что бизнес сейчас использует цифровые технологии для прибыли, а власти - для контроля. "Должна быть запрещена массовая слежка, которая имеет место сейчас - без судебных постановлений или очень серьёзных оснований, типа поиска террористов. Сейчас нас всех идентифицируют как потенциальных преступников", - сказал Ашманов, добавив, что необходима рабочая группа по созданию цифрового кодекса.
Ашманов предложил прописать в кодексе возможность любого гражданина "отказаться работать в цифровом мире, получать документы в бумажной форме, не быть обязанным регистрироваться в цифровом пространстве - многим это не нравится, кому-то тяжело это делать".