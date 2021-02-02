В СПЧ предложили ограничить цифровую слежку за гражданами

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов считает, что бизнес сейчас использует цифровые технологии для прибыли, а власти - для контроля. "Должна быть запрещена массовая слежка, которая имеет место сейчас - без судебных постановлений или очень серьёзных оснований, типа поиска террористов. Сейчас нас всех идентифицируют как потенциальных преступников", - сказал Ашманов, добавив, что необходима рабочая группа по созданию цифрового кодекса.

"Цифровая идентичность гражданина - это любые данные, позволяющие идентифицировать гражданина, они должны быть его собственностью, которая не должна использоваться, чтобы ухудшать положение граждан, умалять их права. Каждый имеет право на тайну идентификации. Использование её должно быть согласовано с гражданином в том или ином виде".

Ашманов предложил прописать в кодексе возможность любого гражданина "отказаться работать в цифровом мире, получать документы в бумажной форме, не быть обязанным регистрироваться в цифровом пространстве - многим это не нравится, кому-то тяжело это делать".



