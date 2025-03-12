 

Число иностранцев в российских тюрьмах превысило 30 тыс. человек, почти 70% - из Средней Азии

 

Директор ФСИН Аркадий Гостев рассказал об увеличении числа иностранцев в российских пенитенциарных учреждениях, на 1 января 2025 года оно составило 30 028 человек. Из них 69,5% - выходцы из Средней Азии. 

В 2024 году в рамках выполнения международных обязательств в Россию из иностранных государств было доставлено 60 человек (на днях Азербайджан отказался выдать в Россию "золотую судью" Елену Хахалеву). При этом иностранным государствам выдано 877 подозреваемых и обвиняемых в рамках экстрадиции, а также 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания.

В отношении иностранцев принято 7 тыс. 650 решений о нежелательности пребывания в России и более 8 700 решений о неразрешении въезда на территорию страны. 

В свою очередь, по сведениям МВД, более 157 тыс. иностранцев-нарушителей в 2024 году принудительно покинули России, что на 45% больше, чем годом ранее; принято свыше 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств. Направлено 267,2 тыс. представлений о неразрешении въезда в Россию. Это на 93,8 тыс. больше, чем за 2023 год. 

Также в 2024 году в два раза уменьшилось количество выданных разрешений на временное проживание и почти на четверть - видов на жительство. Этому способствовало усиление контроля по выявлению и пресечению фактов злоупотребления иностранными гражданами правом на получение подобных статусов в упрощенном порядке.

 
Московские следователи возбудили новое уголовное дело после взрыва в ЖК «Алые Паруса», когда погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. В ходе расследования был установлен факт незаконного приобретения преступником, устроившим взрыв, документов, дающих право на законное пребывание в России. Начато следствие по статье об организации незаконной миграции.
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