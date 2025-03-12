Число иностранцев в российских тюрьмах превысило 30 тыс. человек, почти 70% - из Средней Азии

Директор ФСИН Аркадий Гостев рассказал об увеличении числа иностранцев в российских пенитенциарных учреждениях, на 1 января 2025 года оно составило 30 028 человек. Из них 69,5% - выходцы из Средней Азии.

В 2024 году в рамках выполнения международных обязательств в Россию из иностранных государств было доставлено 60 человек (на днях Азербайджан отказался выдать в Россию "золотую судью" Елену Хахалеву). При этом иностранным государствам выдано 877 подозреваемых и обвиняемых в рамках экстрадиции, а также 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания.

В отношении иностранцев принято 7 тыс. 650 решений о нежелательности пребывания в России и более 8 700 решений о неразрешении въезда на территорию страны.